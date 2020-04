Assembleia Legislativa e UFMG firmam acordo de cooperação para enfrentar pandemia de coronavírus

Acordo entre as instituições foi firmado na tarde desta quarta-feira. (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Auxílio técnico

e a(UFMG) oficializaram, nesta quarta-feira, umde enfrentamento à pandemia do novo. A parceria prevê a soma de esforços para monitorar o avanço da infecção, construir documentos que contenham informações técnicas sobre a doença e, ainda, desenvolver campanhas de orientação aos cidadãos. A UFMG entregou, ao presidente da Assembleia,, umasobre ano estado.O acordo de cooperação foi assinado pelodo Parlamento Mineiro e pelada UFMG,. Durante a cerimônia de assinatura do protocolo, Agostinho destacou alguns pontos do relatório feito pela universidade.O texto diz que adepode ser observada casosejaem. Nesse cenário, seis microrregiões teriam a capacidade de atendimento comprometida. Caso o percentual seja atingido em seis meses, apenas duas microrregiões seriam sobrecarregadas.Quanto às unidades de terapia intensiva (UTIs), se 1% da população contrair o vírus em um semestre, as macrorregiões do Jequitinhonha, Triângulo Norte, Nordeste, Sul e Centro-Sul do estado não conseguirão comportar a demanda.Segundo o presidente da Assembleia, os diversostraçados pelo estudo tornamas medidas de. “Isso demonstra a necessidade do isolamento, para estender ao máximo a curva [de casos da doença] e causar o menor dano possível às pessoas e ao serviço de saúde”, salientou.De acordo com levantamento feito pela UFMG, em conjunto com o Ministério da Saúde, caso não sejam construídas ações paliativas, como os hospitais de campanha, Belo Horizonte pode sofrer com a ausência de leitos já no fim deste mês

Segundo Agostinho, os conteúdos técnicos elaborados pela UFMG vão ajudar os parlamentares a formatar projetos de enfrentamento à pandemia. “Em um momento de discussão sobre o melhor método [de enfrentar a pandemia], nada melhor que se aliar à ciência e ao conhecimento”, afirmou.



“Estamos à disposição para fornecer estudos e análises que possam auxiliar as deputadas de deputados em suas tomadas de decisão, e também, na divulgação de medidas à população. Estamos trabalhando, junto ao governo do estado e aos municípios, para combater a COVID-19”, destacou a reitora da universidade.