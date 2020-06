Olavista é nomeado secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde

Seguidor de Olavo de Carvalho, escritor considerado "guru do bolsonarismo", o médico Hélio Angotti Neto foi nomeado nesta quinta-feira, 18, para o cargo de secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde.



A secretaria é considerada estratégica por coordenar parcerias com a iniciativa privada para fabricação de medicamentos e outros insumos. A pasta também analisa qual produto pode passar a ser ofertado no Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores mercados de medicamentos do mundo.



Na pandemia do novo coronavírus, a SCTIE publica diariamente avaliações sobre pesquisas de medicamentos e vacinas contra a covid-19. Os informes reforçam que não há evidência de benefício da cloroquina para pacientes deste vírus, medicamento que tornou-se aposta do governo Jair Bolsonaro.



Nas redes sociais, Neto defende o presidente Jair Bolsonaro. Em um blog sobre medicina e filosofia, o médico discute textos do escritor Olavo de Carvalho e bioética na medicina, tema de um de seus livros. Outro assunto frequente é a oposição ao aborto e a movimentos de esquerda.



Neto ocupará o cargo que havia sido prometido ao bilionário Carlos Wizard, fundador da rede Wizard de escola de inglês e dono da Mundo Verde. O empresário desistiu de ocupar o cargo após gerar repúdio de gestores do SUS por afirmar que eram "fantasiosos" os dados sobre a covid-19. Como o Estadão revelou, Bolsonaro também pediu ao seu "sistema de informação particular" para checar a vida pregressa do bilionário, inclusive a suposta ligação dele com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).



Segundo integrantes do ministério, o médico é "braço direito" da Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Apoiadora de Bolsonaro, filiada ao Partido Novo e derrotada em 2018 na disputa ao Senado pelo Ceará, Pinheiro tem sido a porta-voz da pasta em entrevistas para defesa da cloroquina.



Neto formou-se em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e tem residência médica em oftalmologia. Ele lecionou no Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) e atuava no Ministério da Saúde desde o começo de 2019.



Em entrevista à imprensa na segunda-feira, 15, Neto afirmou que o ministério tem visto "indícios cada vez mais fortes deste benefício", ao defender estender a gestantes e crianças a recomendação de uso precoce da cloroquina e outros medicamentos contra a covid-19.



Ainda no cargo de diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, durante a entrevista, Neto também minimizou decisão dos Estados Unidos de retirar autorização de emergência de tratamento com a cloroquina a pacientes internados. Ele afirmou que há fragilidades em estudos que desacreditam o uso destes fármacos contra a covid-19.