Joice Hasselmann revela que está com COVID-19 e provoca Bolsonaro: 'Não é uma gripezinha'

Amigos, comunico que fui diagnosticada com a COVID-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar fui internada p/ exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha.

“No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão”, disse Bolsonaro em um pronunciamento em rede de rádio e tv em 24 de março O Brasil chegou a 46.510 mortes – confirmadas – causadas pela COVID-19 , segundo dados do Ministério da Saúde. O país registra 955.377 ocorrências da doença.