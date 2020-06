COVID-19: Brasil tem 1.269 mortes em 24h; total chega a 46.510

O Brasil chegou a– confirmadas – causadas pela, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registraocorrências da doença.



Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 1.269 óbitos e um aumento de 32.188 pessoas contaminadas.



O total de brasileiros recuperados do coronavírus é de 463.474.



COVID-19 em Minas Gerais

Minas confirmou o maior número de mortes pela COVID-19, desde quando foi anunciado o primeiro óbito no Estado em 16 de março. O boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Sáude nesta quarta (17), registra 537 mortes, um aumento de 35 confirmações em relação ao balanço de terça (17). O número de mortes registrado em um dia passou de 21 para 35, um aumento de 66,67%.

O balanço confirmou 1.323 novos casos em Minas, totalizando 23.347 com diagnóstico positivo para a COVID-19. Com mais seis óbito, Belo Horizonte passou de 77 para 83 mortes. Já são 3.548 casos confirmados na capital.

Ipatinga, no Vale do Aço, também confirmou seis mortes pela COVID-19. Em Contagem, na região metropolitana, foram cinco mortes, totalizando 25 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também puxou a curva de óbitos em Minas, passando de 41 para 44.

As mortes foram registradas mortes em São Gonçalo do Rio Abaixo, sete Lagoas, Betim, Sabará, Sarzedo,Lavras, Espinosa, Carandaí, Ribeirão das Neves, Jesuânia, Santo Antônio do Amparo e Carmo do Cajuru. A interiorização do vírus segue em Minas. A doença chegou a 585 municípios, 68,58% do total em Minas, sendo que foram registradas mortes em 159 deles.