Gilmar Mendes defende inquérito das fake news: 'estupro não é liberdade de expressão'

Gilmar Mendes, ministro do Superior Tribunal Federal (STF) (foto: Nelson Jr. /STF) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, comentou em uma rede social, na tarde desta quarta-feira (17), o voto do colega Alexandre de Moraes, que leu alguns dos ataques aos membros do STF para justificar o inquérito das fake news. do(STF),, comentou em uma rede social, na tarde desta quarta-feira (17), o voto do colega, que leu alguns dos ataques aos membros do STF para justificar o

Precisamos reconhecer a gravidade desses ataques. Estupro não é liberdade de expressão. Homicídio não é liberdade de expressão. https://t.co/z0JfQTnAEc %u2014 Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 17, 2020





estupro contra as filhas dos ministros não é o mesmo que exercer o direito de liberdade de expressão, mas, sim, um crime. Em seu voto nesta quarta-feira (17), o também ministro do STF, Alexandre de Moraes, leu algumas ameaças recebidas pelos integrantes da Corte . Ao citar uma delas, ele precisou esclarecer que incitar ocontra as filhas dos ministros não é o mesmo que exercer o direito de, mas, sim, um crime.





"Peço uma redobrada atenção para algumas frases, algumas duras, inclusive, que vou ler de algumas agressões e ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e coações", falou Alexandre de Moraes, que leu logo em seguida uma destas ameaças.

