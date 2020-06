Bolsonaro manda novo recado ao STF ao discursar em posse de ministro das Comunicações

Bolsonaro cumprimenta novo ministro das Comunicações durante cerimônia de posse (foto: Twitter/Fábio Farias)

À altura do cargo

Pacificar o País

O presidente Jair(sem partido) aproveitou a cerimônia de posse donesta quarta-feira, para mandar uma indireta ao Supremo Tribunal Federal (STF).“Não são asque dizem ao povo o que ele deve fazer, mas o povo que diz às instituições o que elas devem fazer”, discursou o presidente para uma plateia que contava também com o presidente do, ministroDesde a noite dessa terça-feira(16), o presidente Jair Bolsonaro vem reiterando recados dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que iria tomar medidas legais , em post no Twitter. Para em seguida, anunciar, na manhã de hoje, ao responder a uma apoiadora, que “ está chegando a hora de tudo ser colocado no lugar”.

O deputado federal licenciado Fábio Faria (PSD) assumiu, nesta quarta-feira, o ministério das Comunicações, e começou o discurso retirando a máscara que usava para agradecer ao presidente a nomeação para assumir a pasta. “Espero estar à altura do cargo”, afirmou.Faria também fez um longo agradecimento a políticos, entre eles ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ex-ministro das Comunicações do governo Michel Temer (MDB), e a representantes dos poderes da República, entre eles os presidente Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM), e STF, Dias Toffoli. Todos presentes à cerimônia de posse, no Palácio do Planalto, exceto Davi Alcolumbre (DEM), a quem Faria chamou de amigo e que, segundo ele, "teve um imprevisto que o impediu de paricipar da cerimônia.Faria aproveitou também para agradecer à mulher, Patrícia Abravanel, filha do apresentador Sílvio Santos, o apoio para assumir o cargo para, conforme afirmou, 'servir ao meu País”. “É uma missão que está acima de qualquer coisa”, justificou o novo ministro.Faria encerrou o discurso citando um versículo bíblico."Permanecem agora três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor e que ele possa nos unir pelo bem do Brasil”.Antes dessa citação, Faria, que é evangélico, fez um apelo: “Deixar as diferenças políticas e ideológicas para enfrentar esse inimigo comum (pandemia do coronavírus). É hora de pacificar o país.