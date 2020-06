Operação contra aliados pode ser usada para Bolsonaro negar que há interferência na PF

(foto: Arte/Gomez)

Até aqui, muita das reclamações dos deputados sobre o inquérito dasera de que não havia a participação da Procuradoria Geral da República.Esse argumento caiu por terra com a Operação Lume , dentro do inquérito dosque pregam o fechamento dos Poderes Legislativo e Judiciário.Nela, tudo foi feito a pedido do, inclusive a quebra de sigilo dos parlamentares.

Reclamações dos deputados à parte, aliados do Palácio do Planalto querem transformar o limão em limonada.



Tratam a ação como mais uma prova de que a troca na Polícia Federal não resultou em interferência nos trabalhos dos policiais — isso porque o presidente Jair Bolsonaro não foi informado com antecedência da Lume, que constrange justamente os aliados e o vice-presidente do Aliança pelo Brasil, Luís Felipe Belmonte.



O que fez mal para alguns, pode ser a senha para que Bolsonaro se defenda no processo de interferência da PF.