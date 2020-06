Sósia de Roberto Carlos é alvo de operação da PF sobre atos antidemocráticos

Roberto Boni é um dos alvos de operação da PF que apura atos antidemocráticos (foto: Reprodução/YouTube/Canal Universo)

Bolsonaro, Olavo, Republicanos e Aliança Pelo Brasil: o 'cenário' dos vídeos políticos produzidos pelo sósia do 'Rei'. (foto: Reprodução/YouTube/Canal Universo)

A operação

Um dosda operação deflagrada pelapara investigar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos do cantor. Além de cover do “Rei”,é youtuber e faz comentários políticos na web.Simpatizante do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o sósia de Roberto Carlos compõe a equipe do canal Universo, que faz análises do cenário político brasileiro. Em um dos vídeos, onde comenta notícias, Boni aparece ao lado de uma montagem com imagens de, tido como guru intelectual do chefe do Executivo.Constam, ainda, as logomarcas do, partido que compõe o Centrão — grupo de parlamentares do Congresso Nacional que se aproxima cada vez mais do presidente — e do, legenda que Bolsonaro tenta fundar.Nessa segunda-feira, ao prisão da extremista Sara Winter , Roberto Boni falou em. “São presos políticos, simplesmente por defenderem a pauta conservadora”, acusou.No mesmo vídeo, ele chama asdee diz que Bolsonaro não “reage” pela ausência de apoio vinda dos militares.O deputado federale o blogueiro Allan dos Santos , dono do site Terça Livre, também foram alvo dos mandados de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. Nessa segunda, também foram cumpridas ordens no âmbito do inquérito sobre os atos antidemocráticos.Além de Sara Winter, outras cinco lideranças dos ‘300 do Brasil’ são buscadas