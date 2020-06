Linha dura no Ministério da Saúde: militares vão vasculhar redes sociais de servidores

Osdo Ministério da Saúde receberam um e-mail com “Dicas de ética” que devem ser seguidas nas redes sociais. A informação é doVicente Nunes, doSegundo Vicente, o "deixa claro que passará a monitorar tudo o que é publicado" pelos servidores em suas redes sociais. "Quem vê seu perfil ou posts nas redes sociais, seja no WhatsApp, Facebook, Twitter e outras, está vendo também os comentários, fotos ede um agente público. As redes sociais são ferramentas muito úteis e práticas, mas devem ser usadas com cuidado”, diz aainda cita ascensão profissional, dizendo que pode ser definida de acordo com o que se divulga nas redes socais: “A função pública se integra na vida particular de cada servidor público e, por isso, os fatos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida.”