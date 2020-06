''Está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar'', diz Bolsonaro a apoiadora

--> --> --> -->

Presidente Jair Bolsonaro (foto: Flickr)

O presidente Jair(sem partido) mandou nessa quarta-feira mais um recado ao(STF). “Está chegando ahora de tudo ser colocado no devido lugar”, disse o presidente ao ser abordado por uma apoiadora na porta do Palácio da Alvorada.

Medidas legais

declaração de Bolsonaroocorreu na sequência do comentário da apoiadora, para quem, os demais poderes não deixam que Bolsonaro governe. O presidente reagiudizendo ainda que houve abuso na



A declaração da manhã de hoje aconteceu após Bolsonaro afirmar, na noite de terça-feira, que tomará "medidas legais" para proteger a Constituição.

Para Bolsonaro, houve "abusos" na ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar o sigilo bancário de dez deputados e um senador aliados ao seu governo.



Na conversasa com apoiadores, no Palácio da Alvorada, ele afirmou que está "fazendo o que deve ser feito" e "não será o primeiro a chutar o pau da barraca".



Em seguida, acrescentou que em breve tudo será colocado "no seu devido lugar". Uma das apoiadoras se queixou ao presidente dizendo que corre risco de ser presa.





"Tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como eu devo governar o Brasil. Estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Eles estão abusando, isso está a olhos vistos. O ocorrido no dia de ontem, quebrar sigilo de parlamentar, não tem história vista numa democracia por mais frágil que seja. Está chegando a hora de colocar tudo em seu devido lugar", disse o mandatário na saída do Palácio da Alvorada.