Ameaças contra bispo também levaram ao fechamento da Esplanada

Em nota, a igreja informa que a negativa ocorreu tanto em função da impossibilidade de acolher aglomerações quanto para proteger a integridade física da Catedral (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Ameaças contra a Cúria Metropolitana de Brasília também influenciaram o decreto do Governo do Distrito Federal (GDF) que ordena o fechamento da Esplanada dos Ministérios por dois dias. O bloqueio começou na tarde terça-feira (16/6) e vai até as 23h59 de quarta-feira (17/6). Apenas autoridades e servidores públicos, que comprovem vínculo com os órgãos localizados no centro da capital federal e estejam prestando serviço, terão acesso à área.



De acordo com a, na manhã desta terça-feira (16/6), um grupo de manifestantes foi até à, mais conhecida como, pedindo para acampar no local. No entanto, o bispo auxiliarrecusou.Em nota, a igreja informa que a negativa ocorreu tanto em função da impossibilidade de acolher aglomerações quanto para proteger a integridade física da. “Além de representar um monumento tombado, é um local de culto e que deve ser protegido contra qualquer ameaça”, diz o texto.O novo decreto de fechamento da via foi publicado em edição extra dodesta terça-feira (16/6). O documento, assinado pelo, diz ainda que as constantes manifestações na Esplanada dos Ministérios contrariam as regras sanitárias de distanciamento para combater a disseminação do novo coronavírus.No último fim de semana, devido às manifestações de grupo bolsonaristas contra o chefe do executivo local, oo emedebista já havia decretado o fechamento da via no domingo (14/6).