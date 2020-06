Bastidores do STF dão como certa saída de Weintraub do ministério

O ministro da Educação Abraham Weintraub tem reunião hoje com o presidente Jair Bolsonaro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ministro participou de manifestação

A expectativa nos(STF) é de que o ministro da Educação, Abrahamseja demitido em breve. A relação com a Corte que não era das melhores, piorou após a fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgada publicamente . Na data em questão, Weintraub disse se referindo aos ministros que, por ele, "botava essestodos na cadeia, começando no STF". O ocorrido afastou ministros do governo e trincou ainda mais o pacto entre os Poderes.Desde então, há umamaior para que ele deixe a pasta. Após a fala, Weintraub foi intimado no âmbito do inquérito das fake news, que está na suprema Corte. Ao prestar depoimento, se manteve em silêncio.Weintraub já não dispunha da simpatia dos magistrados e é considerado por parte deles como um ministro que não está à altura do cargo que ocupa. O ministro da Educaçãose reúne hoje com Bolsonaro . A expectativa é de que opossa ser o próximo a deixar a pasta na Esplanada nos próximos dias.

Neste domingo (14), Weintraub participou de uma manifestação pró-governo e voltou a defender a prisão dos membros do STF. Aos apoiadores no local, o ministro disparou: "Já falei qual é a minha opinião, o que eu faria com os vagabundos".



Segundo interlocutores palacianos, a saída de Weintraub é vista com um aceno de Bolsonaro para acalmar os ânimos entre os Poderes e mostrar que o presidente não endossa os ataques à Corte. Bolsonaro já pensa em nomes para uma eventual substituição de Weintraub.



Vale lembrar que, nesta manhã (15/06), a ativista bolsonarista Sara Winter foi presa preventivamente pela Polícia Federal. Sara também é alvo do inquérito das fake news que e apura ameaças, ofensas e informações falsas contra os ministros da suprema Corte.



Ela lidera um grupo que apoia o presidente Bolsonaro, chamado de "300 do Brasil". Os integrantes estavam acampados, até a manhã do último sábado (13/6), na Esplanada dos Ministérios, mas foram retirados do local.



Ontem, um grupo de cerca de 20 pessoas tentou invadir as áreas restritas do Congresso Nacional, ultrapassando a estrutura que cercava e subindo na parte externa do prédio, onde ficam as gôndolas, próximo às cúpulas do Congresso, mas foram barrados pela Polícia Legislativa.



À noite, os integrantes do movimento voltaram a reagir e apontaram fogos de artifício para o STF e gravaram vídeos para distribuir nas redes sociais com ataques aos ministros e ao governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).



Essa não foi a primeira vez que Sara e o grupo atacaram o STF ou os integrantes da Corte. Em 27 de maio, quando a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra a ativista por ordem de Alexandre de Moraes, ela chamou o ministro de “covarde” e o ameaçou dizendo que descobriria tudo sobre a vida do magistrado, incluindo os lugares que ele frequenta. "Nunca mais vai ter paz na sua vida”, disse na ocasião.

Multa

O Governo do Distrito Federal (GDF) multou o ministro da Educação, Abraham Weintraub em R$ 2 mil por andar nas ruas da capital federal sem máscara de proteção. O chefe da pasta participou de manifestação junto a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, no último domingo (14/6), na Esplanada dos Ministérios, descumprindo decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), que fechou a via para evitar aglomerações. Desde 18 de maio, sair de casa sem máscara é considerado uma infração sanitária.