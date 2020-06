Weintraub sobre multa: 'Recuso-me a acreditar que seja verdade'

Abraham Weintraub, ministro da Educação (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Abraham Weintraub, utilizou uma rede social, na tarde desta segunda-feira (15), para expressar a sua indignação com o governo do Distrito Federal em relação à divulgação de seus dados pessoais Esplanada dos Ministérios, O ministro da Educação,, utilizou uma rede social, na tarde desta segunda-feira (15), para expressar a sua indignação com oem relação à divulgação de seus dados pessoais referente à multa de R$ 2 mil por aparecer sem máscara em uma manifestação na no domingo (14) . Além disso, o chefe da Educação no país também afirmou que o governo quer calá-lo “a qualquer custo”.

No Twitter, Weitraub disse que se recusa a acreditar que a multa seja verdadeira e afirmou que ainda não foi notificado.

Recurso-me a acreditar que seja verdade. Não fui notificado. Parece que fui o único a ser multado até hoje! Além disso, vazaram para a imprensa meu CPF e RG. Querem me calar a qualquer custo!

LIBERDADE!!! pic.twitter.com/vjfGR0jXAS %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 15, 2020

20:20 - 14/06/2020 São Paulo registra atos contra e pró-Bolsonaro; Weintraub vai a protesto em Brasília ato com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) em locais públicos é obrigatório na capital federal desde o início de abril e tem como objetivo controlar a disseminação do novo coronavírus. Segundo o auto de infração, assinado nesta segunda-feira (15), o ministro da Educação foi visto às 10h30 de domingo (14), sem máscara de proteção, quando participava de umcom apoiadores do presidente(sem partido), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) em locais públicos é obrigatório na capital federal desde o início de abril e tem como objetivo controlar a disseminação





Além de Weintraub, a maioria dos manifestantes estava sem o acessório, segundo mostram vídeos publicados nas redes sociais. Contrariando recomendações de autoridades de saúde, o ministro ainda aglomerou-se com os apoiadores de Bolsonaro.





Na integra do documento emitido pelo governo do Distrito Federal está expresso que “o autuado foi flagrado em espaço, via ou logradouro público (Esplanada dos Ministérios) sem máscara de proteção (EPI) fácil, de uso obrigatório, em desacordo com o estabelecido no Decreto nº 40.648/2020 do Distrito Federal”.

