Carlos Bolsonaro é questionado por cliente de loja: 'Onde está o Queiroz?'; veja

O vídeo viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, mas não é possível saber a data em que ocorreu o episódio. No entanto, como as pessoas estavam de máscara, nota-se que foi durante a pandemia do novo coronavírus.









O homem também perguntou sobre Fabrício Queiroz, investigado pela Polícia Federal pela prática de ‘rachadinha’ no gabinete do então deputado estadual pelo Rio, Flávio Bolsonaro, hoje senador. As ‘rachadinhas’ consistem na devolução de parte dos salários dos servidores ligados à Flávio ao gabinete dele. Queiroz era um dos assessores do filho do presidente Bolsonaro.





Houve cobranças, também, relacionadas à morte da vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em 2018, no Rio de Janeiro.





“Eu estou aqui dizendo para todo mundo. Quero saber aonde está o Queiroz? Quem mandou matar Marielle Franco? Eu estou te perguntando", disse o homem, em tom elevado.





Carlos pouco reagiu aos questionamentos e chegou a fazer uma espécie de sinal de ‘calma’ com a mão no fim do vídeo.





