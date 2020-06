'Queima ou cheira?' Vereador atacado por Carlos Bolsonaro pede cassação de filho do presidente

Vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) (foto: Reprodução/Instagram) Leonel Brizola Neto (PSOL) apresentou ao Conselho de Ética da Câmara Municipal um pedido de cassação do mandato do também vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) por quebra de decoro parlamentar. O vereador do Rio de Janeiro(PSOL) apresentou ao Conselho de Ética da Câmara Municipal um pedido dedo mandato do também vereador(Republicanos) por quebra de decoro parlamentar.





19:08 - 23/04/2020 PF está próxima de pegar Carlos Bolsonaro por fake news Jair Bolsonaro (sem partido) tem aproveitado o grupo de Whatsapp no qual estão ocorrendo as sessões remotas da Casa — em razão da pandemia do novo coronavírus — para atacar os colegas de "forma injustamente agressiva". Entre os exemplos citados pelo vereador do PSOL estão uma ocasião em que Carlos perguntou: "Brizola queima ou cheira?". No pedido, Brizola Neto defende que o filho do presidente(sem partido) tem aproveitado o grupo de Whatsapp no qual estão ocorrendo as sessões remotas da Casa — em razão da pandemia do novo coronavírus — paraos colegas de "forma". Entre os exemplos citados pelo vereador do PSOL estão uma ocasião em que Carlos perguntou: "".





Em outra situação, Carlos Bolsonaro disse que Brizola poderia encontrá-lo na Câmara e acrescentou: "Te espero". A declaração foi interpretada pelo psolista como uma ameça.





"Xingar outros parlamentares durante sessão, ameaçá-los, acusá-los grosseiramente de uso de drogas e, no limite, até impedir que o debate parlamentar ocorra (fato que muitas vezes acabou acontecendo em um dos 'chiliques' do Carlos Bolsonaro), caracterizam, evidentemente, 'atos que infrinjam regras de boa conduta nas dependências da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e/ou usar palavras ou gestos que firam a dignidade do mandato dos demais Vereadores'", defendeu Brizola, citando o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.







Entrei com um pedido pela punição de Carlos Bolsonaro por ignorar o decoro parlamentar em suas manifestações.Assim como seu pai,Carlos não está preocupado com o sofrimento do povo.Tudo que faz nas sessões é criar confusões,xingar os colegas e atrapalhar o andamento dos trabalhos. pic.twitter.com/4WxiNt2jJR — Leonel Brizola (@leonelbrizola50) June 9, 2020

O pedido foi apresentado na segunda-feira (8/6), mas, por decisão do presidente da Casa, Jorge Felippe (DEM), foi restiuído ao autor por "não preencher o requisito da formalidade regimental de subscrição por 22 vereadores".

Repercussão

Nas redes sociais, Leonel Brizola Neto anunciou, nesta terça-feira (9/6), o pedido de punição a Carlos Bolsonaro. "Assim como seu pai, Carlos não está preocupado com o sofrimento do povo. Tudo que faz nas sessões é criar confusões, xingar os colegas e atrapalhar o andamento dos trabalhos", escreveu. Carlos Bolsonaro, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre o pedido.