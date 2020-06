Senado adia mais uma vez votação de projeto das fake news

(foto: Divulgação/Senado Federal)

O Senado resolveu adiar mais uma vez a votação do projeto para combater asnas redes sociais. O governo entrou em campo para barrar a votação da proposta, temendo que publicações favoráveis ao presidentese tornem alvos das plataformas na internet. O argumento é que a regulamentação pode resultar em censura.A decisão foi antecipada pelo líder do governo no Senado,(MDB-PE), ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, e confirmada por outros líderes da Casa.Havia a expectativa de que o projeto fosse votado até quarta-feira (10). Em reunião nesta segunda, porém, não houve acordo em torno do tema.Alguns senadores querem esperar um julgamento do) para só depois analisar o projeto de lei apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SP).O Supremo deve julgar na quarta duas ações que questionam se a Justiça pode bloquear o funcionamento do aplicativo de conversas por"Novos elementos podem contribuir uma vez que temos até agora cinco versões do projeto", comentou o líder do Podemos na Casa, Alvaro Dias (PR).Na semana passada, a votação havia sido adiada após uma versão do parecer do senador(PSD-BA) provocar polêmica entre senadores e entidades de proteção aos usuários na internet.O parlamentar prometeu apresentar novo relatório. O texto definitivo ainda não foi divulgado.