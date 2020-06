Bolsonaro assume defensiva ao comentar flexibilização do comércio

(foto: Flickr)

O presidente Jaiir(sem partido) começou a segunda-feira (8) se defendendo de eventuais críticas à sua governança frente à pandemia doPor meio de sua conta no Twitter, Bolsonaro disse que ana maioria das grandes cidades do , no momento que a curva da contaminação pelo coronavírus está ascendente, é de responsabilidade exclusiva de prefeitos e governadores - lembrando decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).Ao mesmo tempo, Bolsonaro, seria responsável, confotrme técnicos do Ministério da Saúde, pela maquiagem de dados na pandemia no país -, destaca em posto no Twitter que o governo vem gastando em torno de R$ 40 bilhões com o auxílio emergencial.Bolsonaro também faz referência a um velho discurso, do ex-presidente, que renunciou à presidência, se referindo a ''forças ocultas'' que o teriam forçado a deixar o cargo.Na sequência da renúncia de Jânio assumiu o seu vice,, e, na sequência, o golpe militar que implantou a ditadura no país (1964/1985)."Ao lado disso forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o presidente da República das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança. Com fé em Deus e no povo seguirei meu destino de melhor servir ao meu país", postou o presidente.