Mourão chama pedidos de intervenção militar de 'liberdade de expressão'

Hamilton Mourão defende que manifestantes podem pedir intervenção militar (foto: Romério Cunha/VPR)

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse que osem manifestações favoráveis ao presidente(sem partido) não são as bandeiras mais corretas, mas, segundo ele, representam aEm entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Mourão afirmou que portar faixas que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) ou fazem pressão sobre parlamentares não deve ser tratado como crime contra a democracia."Dentre os que se manifestam a favor do presidente, é óbvio que tem uma turma ali que apresenta as bandeiras que não são as mais corretas. Então, a bandeira do fechamento do STF, pressão em cima de determinados parlamentares ou ministros do STF, intervenção militar: isso é liberdade de expressão", afirmou o vice-presidente da República."Eu não vejo, enquanto as manifestações a favor do presidente se mantiverem dentro da lei e da ordem, que elas sejam efetivamente antidemocráticas. A partir do momento em que se, aí barras da lei para eles", disse.