Bolsonaro afirma que Brasil é o país que 'mais preserva meio ambiente'

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto: Nelson Almeida/AFP )

Alerta de desmatamento dispara

O presidenteafirmou por meio das redes sociais nesta sexta-feira (5), que o Brasil é o país que “mais preserva o meio ambiente do mundo" e que são “injustos” os ataques de outros países que venham ao contrário desta afirmação.“Somos o país que mais preserva o meio ambiente do mundo. Injustamente o mais atacado”, escreveu Bolsonaro na legenda.A publicação ainda acompanha a imagem de um gráfico com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Ministério da Agricultura que aponta que o Brasil possui 66,3% de áreas destinadas a vegetação protegida e preservada e 30,2% de uso de terra para agropecuária.Abaixo da imagem, vem a frase: “No Brasil, produzir e preservar andam de mãos juntas”. A afirmação ocorre no Dia Mundial do Meio Ambiente.Em apenas 10 meses, os alertas de desmatamento da Amazônia já respondem porEntre agosto do ano passado até 28 de maio deste ano, o sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou alertas para a derrubada deNos 12 meses anteriores (de agosto de 2018 a julho de 2019), foram 6.844 quilômetros quadrados registrados.Dados divulgados no site Terrabrasilis mostram que no mês de maio (até o dia 28), houve o corte raso de 641,19 quilômetros quadrados. Maio do ano anterior teve perda um pouco maior, de 738,56 quilômetros quadrados, mas, no acumulado, este ano está na frente.De janeiro a maio, a perda foi de 1.844 km quadrados, ante 1.512 quilômetros quadrados nos cinco primeiros meses do ano passado. Alta de 22%.Neste período de cinco meses, o agregado observado neste ano é o*Com informações da Agência Estado