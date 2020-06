Jair Bolsonaro chama manifestantes de 'idiotas', 'marginais' e 'viciados'

(foto: Marcos Corrêa/PR)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro chamou os manifestantes críticos do seu governo de 'idiotas', 'marginais' e 'viciados', em sua live semanal, na noite desta quinta-feira. Ele apelou aos seus apoiadores para não irem às ruas no próximo domingo, como fazem em todos os fins de semana, por causa dos protestos previstos contra ele. “Domingo, o pessoal de verde e amarelo, que é patriota, que pensa no seu país, que é conservador, esses que trabalham, que são liberais, que acreditam que o Brasil pode ficar melhor pelo trabalho. Não compareçam a esse movimento. Bando de marginais. Muitos ali são viciados (...). São uns idiotas que não servem para nada”, afirmou.









Bolsonaro afirmou que participará de uma oração nesta sexta-feira, em conjunto com líderes religiosos, a favor das autoridades e do povo brasileiro. O encontro será transmitido ao vivo e está previsto para as 16h. Pela agenda oficial, ele deve participar hoje também da inauguração do hospital de campanha de Águas Lindas, em Goiás. O convite foi feito pelo governador Ronaldo Caiado. É o primeiro hospital de campanha construído pelo governo para combater o novo coronavírus.