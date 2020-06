Gilmar Mendes explica palavrão dito em live: 'idoso confuso com a tecnologia'

Gilmar Mendes se desculpou por palavrão que deixou escapar durante videoconferência. (foto: Nelson Jr./SCO/STF)

Dor nas costas + idoso confuso com a tecnologia %uD83D%uDE09: O webinar discutia a ética nas escolhas trágicas de alocação de leitos de UTIs e respiradores na pandemia. A interjeição final não se voltou às pessoas, mas ao cansaço e ao pesar de debater esses temas. Perdão aos ofendidos. pic.twitter.com/qhxc3JdBxy %u2014 Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 4, 2020

Chocolates do ‘vovô’

Ao encerrar sua participação, nesta quinta-feira, deque discutia a ocupação de leitos de UTI durante a pandemia do novo coronavírus, o ministro do, deixou escapar um. Pelo Twitter, o magistrado se desculpou e explicou o motivo do enfático “Porra!” dito por ele.Segundo Gilmar Mendes, o ‘desabafo’ não foi direcionado aos debatedores, mas ao. “Dor nas costas mais idoso confuso com a tecnologia: o webinar discutia a ética nas escolhas trágicas de alocação de leitos de UTIs e respiradores na pandemia. A interjeição final não se voltou às pessoas, mas ao cansaço e ao pesar de debater esses temas.aos ofendidos”, postou.

Nessa quarta-feira, foi a vez de Marco Aurélio Mello, também ministro do STF, protagonizar um momento inusitado durante transmissão ao vivo. Enquanto ele participava de uma sessão remota da Corte, Laura, de 2 anos, uma de suas netas, “invadiu” as imagens.

Ao Jornal O Globo, Marco Aurélio Mello explicou que a pequena estava em busca de chocolates, guardados por ele justamente no cômodo em que dá expediente remoto.