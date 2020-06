Bolsonaro volta a chamar manifestantes contra seu governo de 'terroristas'

O presidente Jair Bolsonaro (foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que os manifestantes que foram às ruas contra seu governo são, na verdade, "terroristas". Pelo Twitter, Bolsonaro disse que os promotores do "caos" e os que se valem da violência como forma de protesto não são meros manifestantes.



"Quem promove o caos, queima a Bandeira Nacional e usa da violência como uma forma de 'protestar' é terrorista sim! Manifestante, contra ou a favor do governo, é outra coisa", publicou Bolsonaro.



O tuíte foi acompanhado do link de uma matéria do Estadão intitulada "Bolsonaro chama manifestantes contra seu governo de terroristas", que reproduzia uma fala de ontem à noite do presidente da República. Na ocasião, Bolsonaro falou que os manifestantes antifascistas que foram à Avenida Paulista no último domingo são "terroristas" e "marginais".