"Vai chegar uma hora que vai ultrapassar o limite", diz Bolsonaro

Recado para Witzel

Decisão

O presidente Jair(sem partido) mandou recados, na manhã desta quarta-feira, por meio de uma conversa com seus, na portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.Em meio a queixas de seuscontrada Bahia, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro- todos opositores do presidente-, Bolsonaro disse que "vai chegar um ponto que vai ultrapassar o limite de muita gente; vamos ter...'', respondeu o presidente.Ele também demonstrou impaciência com asde um de seus apoiadores: "Peço que seja o mais rápido possível", reagiu Bolsonaro por mais de uma vez, que acabou por interromper o seguidor em sua exposição."Eu não vou conversar com o Witzel. Até porque brevemente já sabe onde ele deve estar, né?", disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada, pela manhã.Antes de se despedir dos apoiadores, Bolsonaro disse também que "a gente tem que buscar solução a curto prazo. Para em seguida emendar: "vai chegar a hora de a gente tomar uma decisão, aí".O presidente que não usava máscara, aproveitou para provocar a imprensa que faz cobertura do local: "Sabe o que a imprensa vai dizer amanhã, que estou sem máscara", deixando o local sem dar entrevista, postura que vem adotando nos últimos dias.