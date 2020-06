Maia: Mandetta poderia estar ajudando muito mais

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou nesta segunda-feira, 1º, a decisão da Comissão Ética Pública da Presidência da República que impôs ao ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta um período de quarentena remunerada de seis meses. Para Maia, a deliberação foi "exagerada".



"Mandetta poderia estar ajudando muito mais, não tem nenhuma informação confidencial que ele tenha. Mandetta não está olhando 2022, vejo que ele está preocupado em ajudar", disse Maia em entrevista ao jornalista Tales Faria, do UOL.



"Hoje eu acho que ele gostaria de estar podendo ajudar muito mais do que está ajudando em razão dessa restrição. Foi exagerada e desnecessária. Me pareceu uma decisão errada", completou o parlamentar sobre Mandetta, que também é do DEM.