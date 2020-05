Manifestantes contra o governo são presos em SP; PM segue dispersando ato

A Polícia Militar de São Paulo informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que alguns manifestantes que participavam de ato contra o governo de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista foram detidos com artefatos químicos, fogos de artifício e canivetes.



Os detidos estão sendo encaminhados ao 78º Distrito Policial, nos Jardins, zona sul da capital paulista. O número total não foi informado pela PM. A assessoria de imprensa do órgão diz que a operação ainda está em andamento.



Imagens da Globonews e da CNN Brasil mostram que a polícia avança contra os manifestantes contrários ao governo na Avenida Paulista, no sentido Consolação.