Toffoli tem alta hospitalar, mas continua de licença médica até o próximo domingo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, teve alta hospitalar ontem (30), informou na manhã deste domingo a assessoria de comunicação do ministro. Ele já está em casa, mas continua de licença médica até o próximo domingo, acrescenta a assessoria.



Ele tinha sido diagnosticado com pneumonia. Toffoli precisou passar por uma cirurgia para retirada de um abscesso no último dia 23, e, desde então, estava internado para monitoramento. Ele chegou a ser testado para covid-19 e apresentou resultado negativo.



O ministro Luiz Fux assumiu interinamente a presidência da Corte enquanto Toffoli estiver afastado.