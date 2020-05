Bolsonaro critica obrigatoriedade do exame da OAB: 'Caça-níquel'

O chefe do Executivo falou da dificuldade de aprovar o tema. “Eu tive projeto que nem o de vocês no passado [fim do exame]. O Eduardo Cunha passou em votação quando era presidente. Foi derrotado com toda a força que ele tinha naquele momento, pra você ver a dificuldade de atender ao seu pleito. Eu acho justo, fez faculdade, pode trabalhar. Não tem que fazer exame de ordem não, que é um caça-níquel, muitas vezes”, apontou.