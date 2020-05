Doria critica atitude do governo contra instituições, imprensa e memória judaica

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), iniciou a entrevista coletiva desta sexta-feira, 29, no Palácio dos Bandeirantes criticando declarações recentes do governo federal e de seus integrantes que dirigiram "palavras e palavrões contra o STF (Supremo Tribunal Federal), parlamentares, imprensa, jornalistas, instituições e contra a democracia".



"Ouvimos mais uma vez palavras que ofendem memória de judeus e de milhões de perseguidos pelo nazismo", acrescentou Doria. "Vamos parar com esta marcha da insensatez e ameaças à democracia e a liberdades fundamentais."



Em uma referência a desdobramentos recentes do inquérito das fake news no STF, o governador paulista afirmou que "precisamos trocar o gabinete do ódio pelo gabinete do diálogo".