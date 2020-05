Governador do DF Ibaneis Rocha passa por cirurgia de urgência em Brasília

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), precisou passar por uma cirurgia de urgência no aparelho digestivo, na madrugada desta terça-feira, dia 26. Segundo a assessoria do governo do DF, o governador deu entrada em um hospital particular de Brasília às 14h30 de segunda-feira, 25, com quadro de dor abdominal aguda e, após avaliação médica, foi verificada a necessidade do procedimento cirúrgico.



A cirurgia foi feita por laparoscopia, uma técnica menos invasiva em comparação ao procedimento tradicional. O médico responsável é o cirurgião Ronaldo Cuenca, do Hospital DF Star.



Ainda de acordo com a nota da assessoria, a previsão é de que um novo boletim médico do governador seja divulgado às 8h desta terça.



Na semana passada, Ibaneis ficou internado uma noite para a realização de exames de rotina e acompanhamento médico devido a uma cirurgia bariátrica feita há seis anos.