PF faz perícia em câmera usada para registrar reunião ministerial de abril

Agentes da Polícia Federal foram até o Palácio do Planalto, na tarde desta segunda-feira (25/5), para realizar perícia em equipamentos de vídeo. O foco da análise é a câmera usada para registrar a reunião ministerial de 22 de abril, cuja filmagem foi liberada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo, na sexta-feira passada (22/5).

De acordo com fontes na corporação, a perícia no equipamento busca confirmar a veracidade das informações repassadas pelo governo. O Correio apurou que o procedimento foi acompanhado pela Advocacia Geral da União (AGU) e que os policiais federais foram à sede do Poder Executivo com viaturas descaracterizadas.