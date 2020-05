Bolsonaro se recusa a falar com a imprensa ao deixar Palácio da Alvorada

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se recusou a falar com a imprensa. “No dia em que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo”, afirmou o presidente. Ele conversou apenas com os apoiadores que o esperavam.



Ao deixar onesta segunda-feira (25),. “No dia em que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo”, afirmou o presidente. Ele conversou apenas com os apoiadores que o esperavam.

“Eu não sei como vocês conseguem dormir à noite. Vocês não representam a população brasileira! Mídia comunista, comprada! Cambada de safados!”, berrou um homem.





Depois que o presidente foi embora, os apoiadores seguiram para o local onde fica um púlpito com os microfones das emissoras de TV e voltaram a destilar ofensas.



Jornalistas mais uma vez hostilizados

Mais tarde, jornalistas voltaram a ser hostilizados por apoiadores do presidente em frente ao Ministério da Defesa, na Esplanada dos Ministérios. Bolsonaro participou de almoço com o chefe da pasta, Fernando Azevedo e Silva, e com os comandantes das Forças Armadas.



A Polícia Militar do Distrito Federal precisou intervir para afastar o grupo



No início do mês, apoiadores de Bolsonaro reviraram o lixo em frente à sala de imprensa do Alvorada para acusar os jornalistas de sujos. Em menos de um mês, jornalistas foram agredidos fisicamente durante uma manifestação a favor do presidente.

