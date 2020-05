Bolsonaro se encontra com Aras, que decidirá sobre celular

Jair Bolsonaro participou da posse de Carlos Alberto Vilhena na manhã desta segunda-feira (25) (foto: Marcos Corrêa/PR) Jair Bolsonaro participava, nesta segunda-feira (25), por meio de videoconferência e no Palácio do Planalto, da solenidade de posse do novo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena. Mas resolveu ir pessoalmente ao evento participar do evento, o que não estava previsto. O presidenteparticipava, nesta segunda-feira (25), por meio de videoconferência e no, da solenidade de posse do novo procurador federal dos Direitos do Cidadão,. Mas resolveu ir pessoalmente ao evento participar do evento, o que não estava previsto.









"É uma satisfação participar, mesmo por videoconferência, de um evento como esse. Cada vez mais nosso MP se mostra completamente inteirado com o destino da nossa nação. Um grande homem soma-se nesse momento a essa posição e nós desejamos a ele e a todos os integrantes do MP muito sucesso para o bem do nosso Brasil. Se me permite a ousadia, se me convidar eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso aí da PGR”, disse Bolsonaro.





Aras então respondeu que Bolsonaro estava convidado. “Estaremos esperando vossa excelência, com a alegria de sempre”, afirmou. O presidente então levantou e seguiu para o encontro, onde ficou cerca de 10 minutos no local e depois retornou ao Palácio do Planalto.





Aras decidirá sobre apreensão de celular

O encontro fora da agenda ocorre três dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello enviar para Aras um pedido de apreensão do celular de Bolsonaro.





Os despachos seguem curso natural de três notícias-crime que foram apresentadas por partidos políticos e pedem novas diligências para apurar se o presidente tentou interferir na Polícia Federal.





O pedido foi feito por parlamentares da oposição e não significa que o presidente terá o celular apreendido. Essa decisão será do PGR. Mello seguiu o que diz a lei ao encaminhar a decisão (se há necessidade da perícia) ao chefe do Ministério Público.