Em BH, bolsonaristas marcham em apoio ao presidente

Ver galeria . 4 Fotos Ato deste domingo a favor de Bolsonaro contou com poucas pessoas (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press ) Cerca de 50 pessoas estiveram na tarde deste domingo em frente ao 4º Pelotão do Exército Brasileiro, no Bairro Gutierrez, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).





14:29 - 24/05/2020 De helicóptero, Bolsonaro vai a ato esvaziado Brasil, roupas verde e amarela e camisas da Seleção Brasileira de futebol, os "bolsonaristas" dançavam e marchavam em frente ao Exército com músicas ufanistas dos anos 1970, período em que a ditadura militar estava em vigor. Em meio à pandemia do novo coronavírus, alguns dos manifestantes estavam sem máscaras de proteção ou as utilizavam de maneira incorreta. Com bandeiras do, roupas verde e amarela e camisas dade futebol, os "bolsonaristas" dançavam e marchavam em frente aocom músicas ufanistas dos anos, período em que aestava em vigor. Em meio à pandemia do novo coronavírus, alguns dos manifestantes estavam sem máscaras de proteção ou as utilizavam de maneira incorreta.





Com camisas com o rosto do presidente, o movimento também tinha faixas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e pedia o fechamento do Congresso Nacional. As Forças Armadas também foram exaltadas, com a solicitação de intervenção militar.



Em Brasília, o movimento aconteceu durante a manhã. Bolsonaro foi ao encontro dos apoiadores, em um ato em frente ao Palácio do Planalto. Ele chegou de helicóptero, caminhou pela via em frente à Praça dos Três Poderes, ficou meia hora no local e percorreu a grade de segurança para cumprimentar os manifestantes.