Bolsonaro faz sobrevoo de helicóptero na Esplanada para ver manifestação

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada por volta das 11h30 de helicóptero e fez um sobrevoo pela Esplanada dos Ministérios, onde ocorre neste domingo mais uma manifestação pró-governo.



Ainda não há confirmação se ele vai pousar próximo ao local para acompanhar o ato, mas Bolsonaro postou um vídeo de dentro do helicóptero, mostrando a movimentação no local. "Brasília agora. Ordem e progresso", postou o presidente.



Muitos carros ocupam as seis faixas da Esplanada em direção à Praça dos Três Poderes, onde há manifestantes de verde e amarelo em frente ao Palácio do Planalto. Desta vez, no entanto, eles estão na grade de proteção na Praça, mais distantes do Planalto.