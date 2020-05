Assembleia reconhece estado de calamidade em 56 cidades mineiras

Vespasiano registrou os primeiros casos de coronavírus no último dia 13. (foto: Divulgação/Prefeitura de Vespasiano)

Cidades presentes no PRE 96/2020

Os, nest56 cidades do estado em virtude da pandemia do novo coronavírus. O Projeto de Resolução (PRE) que trata do tema foi aprovado pelos integrantes da Assembleia Legislativa em turno único., na Região Metropolitana de Belo Horizonte, compõe a lista de localidades contempladas pela proposta.Os decretos sobre a calamidade pública já vigoram em cada uma das cidades. A aprovação do PRE 96/2020, contudo, autoriza as administrações municipais, conforme diz a, a suspender os prazos e limites ligados à dívida pública e aos gastos com pessoal. Há a permissão, também, para a compra, sem licitação, de insumos necessários ao enfrentamento à pandemia.Foram 59 votos favoráveis à proposição, apresentada aos parlamentares pela Mesa Diretora da Assembleia. Houve cinco manifestações contrárias e uma em branco. O relator foi o deputado Cássio Soares (PSD).O texto estabelececomo prazo para a duração do estado de calamidade. O tempo é contado a partir da publicação de cada decreto municipal. Pode haverenquanto as cidades forem impactadas pelos efeitos da COVID-19.Com os municípios presentes no texto analisado nesta quinta, o Parlamento Mineiro já ratificou, ao todode calamidade pública. Em outro Projeto de Resolução, votado na semana passada, por exemplo, 55 municípios foram contemplados.Aguanil;Albertina:Alvarenga;Alvinópolis;Andrelândia;Araçuaí;Araponga;Barra Longa;Cabeceira Grande;Campanha;Canápolis;Candeias;Caputira;Carangola;Careaçu;Chácara;Comercinho;Corinto;Córrego do Bom Jesus;Delfinópolis;Engenheiro Caldas;Espírito Santo do Dourado;Guanhães;Ibiaí;Itatiaiuçu;Jequeri;Lambari;Laranjal;Leopoldina;Maria da Fé;Marilac;Mata Verde;Matipó;Mato Verde;Minas Novas;Monsenhor Paulo;Piracema;Pitangui;Pratápolis;Rio Pomba;Salinas;Santa Rosa da Serra;Santa Vitória;Santo Antônio do Amparo;São Domingos das Dores;São Gonçalo do Sapucaí;São Tiago:Serra dos Aimorés;Soledade de Minas;Teixeiras;Três Pontas;Turvolândia:Ubaporanga;Urucânia;Vespasiano;Visconde do Rio Branco.