Divinópolis adota ensino a distância na rede municipal

Gerente de Políticas Educacionais, Maria da Conceição Araújo Maia pediu colaboração de pais e alunos (foto: Divulgação/PMD) ensino fundamental da rede pública municipal de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas, terão aulas na modalidade a distância. A distribuição das atividades começaram no dia 11 de maio, mas a plataforma on-line será disponibilizada apenas a partir de segunda-feira (25), por meio do site da prefeitura. Os cerca de 7 mil estudantes do ensino fundamental da rede pública municipal de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas, terão aulas na modalidade a distância.





Estima-se que as tecnologias adotadas pelo município irão alcançar 80% dos alunos de primeiro ao nono ano e os da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entre as ferramentas disponíveis estão: WhatsApp e e-mail. De 15h e 16h também há conteúdo transmitido pela TV Candidés. O cronograma das transmissões deve ser conferido em cada uma das escolas.





A partir de segunda-feira (25) a plataforma será ampliada. Todo o material, dividido por ano, será disponibilizado no site da prefeitura. Ele poderá ser consultado a qualquer hora e dia da semana. Os pais terão que se cadastrar por meio da página para os filhos terem acesso. As atividades, datas de entrega estarão todas especificadas no canal.





O material didático será disponibilizado nas escolas para retirada presencial, caso o aluno não tenha acesso a internet. Os pais e responsáveis que moram em comunidades mais afastadas e que não puderem ir até a instituição poderão solicitar a entrega via correio. Outra alternativa é a disponibilização em pontos estratégicos, como em unidades de saúde.





Sem previsão para a retomada das atividades presenciais, a gerente de Políticas Educacionais, Maria da Conceição Araújo Maia pede a colaboração dos pais e alunos. “Queremos garantir uma educação de qualidade, mas dependemos que todos os papeis, neste momento, sejam definidos e que todos façam o melhor para tudo correr bem”, afirmou. Os alunos precisam cumprir as 800 horas mínimas para concluírem o ano letivo.





Rede particular se prepara para retomar aulas





Já a rede particular teve autorização, nesta quarta-feira (21), para desenvolver o planejamento de retorno das aulas presenciais. Consenso entre todos os envolvidos, qualquer ação passará primeiro pela avaliação do Comitê de Combate à Covid-19 e terá supervisão técnica de agentes de saúde.





A permissão só será concedida a partir do cumprimento das regras de distanciamento entre alunos, utilização de equipamentos de proteção e demais exigências legais. Reuniões semanais serão realizadas para estabelecer a data de início.





Novas flexibilizações





Com parte das atividades econômicas liberadas desde o final de abril, o comitê autorizou a flexibilização do funcionamento do Mercado Central. Os lojistas adotarão o mesmo protocolo exigido em supermercados, com controle de número de pessoas e uso de máscaras.





Os shows que aconteciam no local nos finais de semana continuam suspensos. Também devem ser liberadas as atividades das autoescolas e das clínicas médicas que atendem candidatos em busca da carteira de motorista.





A permissão em todos os casos só será dada após vistoria de técnicos da Vigilância em Saúde, que definirão critérios específicos para cada um desses locais. Todas as deliberações devem ser oficializadas através de um decreto municipal. A data da vistoria ainda não foi divulgada.





Amanda Quintiliano especial para o EM