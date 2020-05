Grupo de manifestantes faz protesto contra Bolsonaro em frente ao Planalto

Um grupo de manifestantes faz no fim da manhã desta quarta-feira, 20, um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto. O movimento começou por volta das 10h30 e a cavalaria da Polícia Militar foi acionada após uma confusão entre os manifestantes contrários a Bolsonaro e Renan da Silva Sena, apoiador conhecido do presidente que recentemente agrediu enfermeiros durante ato na Praça dos Três dos Poderes.



Renan tentou gravar a manifestação, que exibe bandeiras do PT e do PCO, e foi impedido pelos opositores. A briga foi desfeita pela PM com apoio da equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI). O ministro do GSI, Augusto Heleno, chegou a se aproximar da janela do segundo andar do Planalto para ver a manifestação, que seguia pacífica por volta das 11h30.



Os participantes gritam 'fora, Bolsonaro' e portam faixas também com mensagens críticas ao presidente.