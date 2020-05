Senado inicia sessão para votar projetos referentes à pandemia e PL que adia Enem

O Senado deu início nesta terça, 19, à sessão para votar projetos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Neste momento, os senadores analisam o projeto que facilita a venda de imóveis da União. Na sequência, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) apresentará parecer sobre as alterações feitas na Câmara no texto que trata sobre um regime jurídico especial durante a crise.



Os senadores também irão analisar o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), autora do PL, o texto teve apoio da maioria dos líderes partidários.