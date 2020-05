Youtuber Felipe Neto faz mea-culpa no Roda Viva por ter apoiado impeachment de Dilma Rousseff

Felipe Neto é hoje um ferrenho crítico do presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução) youtuber Felipe Neto, que tem mais de 38 milhões de seguidores, fez um mea-culpa nesta segunda-feira por ter apoiado o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. A declaração foi durante o programa Roda Viva, da TV Cultura.





Um dos principais influenciadores digitais do Brasil, o, que tem mais de, fez umnesta segunda-feira por ter apoiado oem 2016. A declaração foi durante o programa









“Faço mea-culpa sem problema algum. Um defeito que eu não tenho é o de teimosia. Errei muito no passado, aprendi muito desses erros. Não sou adorador de um projeto petista, mas no momento do impeachment a minha colaboração, embora não fosse comparável ao alcance de hoje, sem dúvida foi utilizada a maneira errada, equivocada, por falta de leitura, estudo. Passei os últimos quatro anos tentando corrigir esse erro e usando minha força pra afastar essa opressão que a gente vê hoje”, analisou o youtuber, hoje um dos grandes críticos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).





Na semana passada, o youtuber divulgou um vídeo no qual cobrou de outros influenciadores uma postura crítica em relação ao governo de Bolsonaro, a quem considera fascista.





"Acabou a passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice", afirmou.





Durante a participação no Roda Viva, Felipe Neto lamentou ver pessoas conformadas com posturas como a de Bolsonaro, que nega a ciência em meio à pandemia do novo coronavírus. “Negacionistas, obscurantistas, revisionismo, tudo isso tem de ser desmascarado. Todos que são contra a ciência têm que ser desmascarados”, alertou, em clara referência ao presidente e seus apoiadores.



Em relação à imprensa, ele criticou a cobertura jornalística da recém-criada CNN Brasil, que também dá voz a pessoas alinhadas com a extrema direita na tentativa de promover um debate.