Hamilton Mourão testa negativo para o coronavírus

Mourão fez o exame nesse sábado. (foto: Alan Santos/PR)

O vice-presidente. A vice-presidência da República comunicou, na manhã deste domingo, que os testes de Mourão e da esposa, Paula, apresentaram resultado negativo. Eles se submeteram aos testes nesse sábado . Os exames foram feitos após ele ter contato com um servidor infectado pela COVID-19.Mourão e a esposa estãono Palácio do Jaburu, em Brasília. Eles seguirão em quarentena até aficar pronta. O segundo resultado deve sair naa (20). A vice-presidência da República divulgou as informações por meio de nota.