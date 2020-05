Saída de Teich causa preocupação em políticos e críticas a Bolsonaro

Ex-ministro da Saúde, Nelson Teich (foto: Evaristo Sa/ AFP) autoridades, partidos políticos e entidades ligadas à saúde se manifestaram nas redes sociais, nesta sexta-feira (15). Em nota, a pasta informou que o ex-ministro pediu demissão. Após o anúncio da saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde, autoridades, partidos políticos e entidades ligadas à saúde se manifestaram nas redes sociais, nesta sexta-feira (15). Em nota, a pasta informou que o ex-ministro









Para o governador de São Paulo, João Doria, com a saída de Teich o "barco está à deriva".





Mais um ministro da Saúde, que acredita na ciência, deixa o governo Bolsonaro. No momento em que a curva de mortes pelo coronavírus acelera, o Brasil perde com a saída de Nelson Teich. O barco está à deriva.

Que Deus proteja o Brasil e os brasileiros. %uD83D%uDE4F — João Doria (@jdoriajr) May 15, 2020



O governador do Maranhão, Flávio Dino, criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na condução do combate à pandemia no Brasil. Para ele, "a confusão que Bolsonaro cria é única no planeta".

A confusão que Bolsonaro cria é única no planeta. Espero que as instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres, entre os quais a demissão de DOIS ministros da Saúde em meio a uma gigantesca crise sanitária. O Brasil merece uma gestão séria e competente. %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) May 15, 2020







O governador do Ceará, Camilo Santana, declarou que a saída de mais um nome da pasta da Saúde “traz enorme insegurança e preocupação”. Na manhã desta sexta-feira (15), o Ceará superou o Rio de Janeiro no número de casos da COVID-19 e agora é o segundo estado brasileiro com mais infecções: 22.490.

A saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês traz enorme insegurança e preocupação. É inadmissível que, diante da gravíssima crise sanitária que vivemos, o foco do Governo Federal continue sendo em torno de discussões políticas e ideológicas. Isso é uma afronta ao país %u2014 Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) May 15, 2020

Outro a manifestar solidariedade ao ex-ministro foi o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. No Twitter, ele deixou clara a confiança depositada em Teich após afirmar que “é mais um herói que se vai” e criticou a postura de Bolsonaro em meio à crise no sistema de saúde.

Minha solidariedade, ministro @TeichNelson. Presidente Bolsonaro, ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com sua interferência nos ministérios e na Polícia Federal. É por isso que governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não o senhor, presidente. %u2014 Wilson Witzel (@wilsonwitzel) May 15, 2020

Para Major Olímpio, líder do PSL no Senado, com a exoneração, Teich escolheu ficar ao lado da “ciência” e da “medicina”.

Lealdade é louvável, mas, subserviência é covardia. Parabéns Nelson Teich. Que venha o próximo! pic.twitter.com/00xFdG8Bgj %u2014 Major Olimpio (@majorolimpio) May 15, 2020





"O dia que Nelson Teich aceitou ser ministro eu fiz uma fala que muitos criticaram, dizendo: ele não fica mais de 30 dias ou senão vai ter que rasgar o seu diploma de médico e a sua biografia. Pois Teich não quis rasgar seu diploma, nem jogar fora a sua história de vida. Ele ficou do lado da ciência e do lado da medicina", declarou.



Teich discordou sobre uso da hidroxicloroquina





Nelson Teich assumiu o ministério em 17 de abril, em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), substituindo





As saídas dele e de Mandetta têm relação com discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de isolamento social e o uso do hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes da COVID-19. O líder de governo insiste em posições que contrariam a ciência e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

