Bolsonaro diz que protocolo de cloroquina deve ser mudado ainda hoje

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta sexta-feira (15) que o Ministério da Saúde deverá mudar ainda hoje o protocolo de cloroquina no tratamento de pacientes com o novo coronavírus.

"O protocolo deve ser mudado hoje porque o Conselho Federal de Medicina diz que pode usar desde o começo então. É direito do. Ona ponta da linha é escravo do protocolo. Se ele usa algo diferente do que está ali e o paciente tem alguma complicação ele pode ser processado", apontou o chefe do Executivo.