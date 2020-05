Bolsonaro fará pronunciamento para pedir retorno ao trabalho

Presidente Jair Bolsonaro fará um novo pronunciamento neste sábado (16) (foto: Print/ Vídeo) Jair Bolsonaro anunciou que fará um novo pronunciamento oficial na noite deste sábado (16), e na mensagem a ser transmitida nas cadeias de rádio e televisão ele deve pregar a volta ao trabalho, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus que já matou aproximadamente 14 mil pessoas no país. O presidenteanunciou que fará um novona noite deste sábado (16), e na mensagem a ser transmitida nas cadeias de rádio e televisão ele deve pregar a, mesmo em meio àque já matou aproximadamente 14 mil pessoas no país.









O chefe do Palácio do Planalto comentou que o texto do discurso foi elaborado em conjunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. "Pedi ao Paulo Guedes que já comece a revisar o que eu vou falar para gente dar mensagem logicamente objetiva, voltada para a vida, voltada para a economia, para nós sairmos da situação em que nos encontramos", disse Bolsonaro aos empersários.





Na reunião virtual, promovida pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e que contou com a participação de cerca de 50 empresários, Bolsonaro apelou ao setor para “jogar pesado” contra os governadores que têm adotado medidas de isolamento social mais rígidas para tentar conter a proliferação da covid-19 no Brasil.





Bolsonaro chegou a equiparar o momento do país a uma “guerra” e reclamou que governantes estejam “tentando quebrar a economia, para atingir o governo”. Enfaticamente, o presidente pregou que “nós devemos buscar cada vez mais rápido abrir o mercado” e voltou a defender que vida e desemprego são assuntos “que deviam ser tratados da mesma forma, com a mesma responsabilidade”.