'Queremos para já que seu foguete viaje pelo universo', diz corregedora a juízes

Foguetes, voos e viagens pelo universo. Parecem apenas elementos de ficção científica, mas estão todos reunidos em um ofício da Corregedora Regional Luciane Amaral Corrêa Münch, da Justiça Federal da 4a Região (TRF-4), Corte sediada em Porto Alegre, com jurisdição no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O TRF-4 é o Tribunal da Lava Jato, que julga apelações nos processos da operação oriundos de Curitiba.



O documento foi enviado na última terça-feira, 12, aos juízes do tribunal e chamou atenção pelas referências à música 'Plunct Plact Zum', de Raul Seixas, que virou tema de um especial infantil homônimo exibido pela Rede Globo nos anos 1980.



A corregedora reúne as orientações para a inspeção anual que, em suas palavras, 'terá como tema Plunct Plact Zum'. "Esqueça o mundo em que tudo devia ser selado, rotulado se quisesse voar", escreveu Luciane em referência à canção.



As menções à música continuam ao longo do documento. "Queremos para já que o seu foguete viaje pelo universo. Que a sua unidade tenha a sua identidade sem ser preciso o meu carimbo dando sim".



Para a corregedora, as discussões e avaliações sobre o trabalho nas unidades da Justiça Federal da Quarta Região devem funcionar como uma 'viagem de autoconhecimento sobre o trabalho e a gestão'.



Luciane propõe atividades virtuais, relatórios e painéis durante a pandemia e a fase de teletrabalho. E faz um pedido aos juízes: que se perguntem 'onde estão em suas caminhadas'.



O objetivo, segundo a corregedora, "é que cada unidade possa identificar quais são seus pontos fortes e as dificuldades enfrentadas, bem como o estilo de gestão adotado, e se tem sido adequado para responder aos desafios e necessidades do momento atual".



Para Luciane, a Inspeção 'Plunct Plact Zum' será um momento de 'reflexão, de autoconhecimento, de (re)organização e de planejamento da gestão para a continuidade dos trabalhos'.



"Boa viagem, outra vez. Pode partir sem problema algum!", encerra a corregedora.



LEIA A ÍNTEGRA DA MENSAGEM DA CORREGEDORA PLUNCT PLACT ZUM CLICANDO AQUI .