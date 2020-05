Justiça nega pedido para remover acampamento na Esplanada

(foto: Arquivo pessoal/ Twitter) pedido do Ministério Público para remover o acampamento "300 do Brasil", montado na Esplanada dos Ministérios. De acordo com o magistrado, o decreto do governador Ibaneis Rocha relacionado a pandemia de coronavírus não proíbe manifestações públicas. A Justiça do Distrito Federal negou umdo Ministério Público para remover o acampamento "300 do Brasil", montado na Esplanada dos Ministérios. De acordo com o magistrado, o decreto doIbaneis Rocha relacionado a pandemia de coronavírus não proíbe manifestações









No entanto, a 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal entendeu que é possível, agora, impedir o direito de liberdade de reunião. Para a Justiça, “não é o momento (ainda) de sacrificar totalmente a liberdade de reunião e manifestação no espaço público, mas sim de impor limitações ao seu pleno exercício, tendo em vista a necessidade de afastamento social em razão da pandemia da Covid-19”.





De acordo com os organizadores, o acampamento tem o intuito de apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Eles chegam a conclamar invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional. Os militantes estão acampados em barracas.