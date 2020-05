PF faz operação contra fraudes em contratos de terceirização no Rio; ex-presidente da ALERJ é preso

Paulo Melo foi presidente da ALERJ de 2011 a 2015 (foto: Divugação/ALERJ) Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, uma operação para apurar fraudes em contratos de terceirização de mão de obra nos últimos dez anos no estado do Rio, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). A operação Favorito é um desdobramento das operações Quinto do Ouro e Cadeia Velha. ) deflagrou nesta quinta-feira (14), no, uma operação para apurar fraudes em contratos de terceirização de mão de obra nos últimos dez anos no estado do, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus (). A operaçãoé um desdobramento das operações









Segundo a PF, empresários pagaram propinas a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE), a deputados estaduais e a outros agentes públicos para conseguir fornecer serviço de mão de obra terceirizada para o governo do estado e órgãos estaduais, nos últimos dez anos.





Ainda de acordo com as investigações, a organização criminosa teria inclusive aproveitado a situação de calamidade ocasionada pela pandemia, que autoriza contratações emergenciais e sem licitação, para obter contratos milionários de forma ilícita com o poder público.





Os criminosos usaram cooperativas de trabalho e organizações sociais para permitir a lavagem de recursos públicos indevidamente desviados e disfarçar o repasse de valores para agentes públicos envolvidos no esquema. (Com informações da Agência Brasil)