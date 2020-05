Bolsonaro faz apelo a governadores para reabrirem comércio em meio à pandemia: 'O Brasil está quebrando'

Bolsonaro se diz pronto para conversar com governadores sobre a retomada do comércio (foto: Reprodução/YouTube Jair Bolsonaro) República, Jair Bolsonaro (sem partido), apelou aos governadores para que a atividade comercial seja retomada em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o chefe do Executivo nacional, “o Brasil está quebrando” devido ao fechamento de estabelecimentos e paralisação de alguns serviços que não podem ser realizados de forma remota. O presidente da(sem partido), apelou aos governadores para que a atividade comercial seja retomada em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o chefe donacional, “oestá quebrando” devido ao fechamento de estabelecimentos e paralisação de alguns serviços que não podem ser realizados de forma remota.





"Os informais, que são, já perderam quase tudo. Os informais perderamdo poder aquisitivo. O pessoal seletista está perdendo. Vai faltar dinheiro para pagar servidor público, e ainda tem gente achando que pode dar aumento neste ano ou no ano que vem. Oestá quebrando, e depois de quebrar, não é como alguns dizem que a economia recupera, não recupera, como teve um país dasubsaariana. Temos que ter coragem de enfrentar o vírus", disse, na manhã desta quinta-feira, em pronunciamento na entrada do





O chamado isolamento social horizontal foi adotado na grande maioria das cidades brasileiras como forma de prevenção ao vírus, e somente estabelecimentos como supermercados, bancos e farmácias funcionam integralmente desde o início da crise causada pela COVID-19. A alteração de algumas medidas com o aval do Governo Federal foi adotada em alguns municípios, mas ainda não é aplicada na maior parte do país.





Bolsonaro prega o chamado isolamento social vertical, o que isolaria somente pessoas consideradas grupo de risco para a doença. Ele lamentou o número de mortes pelo coronavírus, que COVID-19 em todo o mundo. prega o chamado isolamento social vertical, o que isolaria somente pessoas consideradas grupo de risco para a doença. Ele lamentou o número de mortes pelo coronavírus, que chegou a 13.276 nessa quarta-feira segundo o Ministério da Saúde , mas disse que a situação pode piorar com a maioria do comércio e das atividades suspensas. O país é o sexto com mais mortes pelaem todo o mundo.





“Está morrendo gente? Está. Lamento? Lamento. Mas vai morrer muito, mas muito mais, se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas. Vemos o pessoal mais pobre em São Paulo, no Rio (de Janeiro), continua todo mundo se movimentando, só na classe média, alta, que está tendo o problema no comércio. Tem que reabrir, vamos morrer de fome, a fome mata. É o apelo que faço aos governadores, revejam essa política, estou pronto para conversar”, afirmou Bolsonaro.