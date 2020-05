Bolsonaro diz que vídeo de reunião ministerial não tem 'nada demais'

Bolsonaro concedeu entrevista coletiva na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente, nesta terça-feira, que odaocorrida emàs palavras. O encontro é o centro doaberto peloparaasdo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública,, sobre supostas tentativas do chefe do Executivo de interferir na direção da PF em solo fluminense.Ao depor à Polícia Federal sobre as acusações que fez ao deixar o governo federal, Moro apontou a gravação como prova do que havia dito. Nesta terça, o vídeo foi exibido aos advogados de Moro, procuradores e à Advocacia-Geral da União (AGU). Na porta do Palácio do Alvorada, horas após a exibição das imagens, Bolsonaro garantiu que não tratou, durante a reunião, de uma possível troca no comando da corporação no Rio de Janeiro.O que estou falando ali é sobre a preocupação com a minha segurança. Não tem nada demais no vídeo. Tranquilíssimo”, assegurou. AindaEmbora tenha dito que os trechos da reunião diretamente ligados ao inquérito podem ser divulgados, Bolsonarodos momentos destinados à discussão de. “Espero que as questões sensíveis, de segurança e soberania nacional, não se tornem públicas. Isso prejudica, e muito, a economia do Brasil”, argumentou, dizendo, ainda, que as reuniões ministeriais costumam ser “acaloradas”.Questionado por repórteres sobre divulgação de seus testes negativos para o novo coronavírus, o presidente voltou a dizer que tem. Elea possibilidade de sofrer, mas destacou que, se descumprir uma eventual decisão judicial, estará cometendo crime.“(Por conta da) não divulgação de um exame, vocês vão querer cassar um presidente que não tem uma mácula por corrupção? Não tem cabimento”, comentou. “É meu direito à privacidade. Tem uma lei sobre isso. Ela vale do mais humilde cidadão brasileiro ao presidente da República.”, disse, em outro momento.A Justiça Federal de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 3° Região (TRF-3) foram favoráveis à apresentação dos exames, pedida pelo jornal O Estado de S. Paulo. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, contudo, livrou o presidente da obrigatoriedade de mostrar o exame. O caso, agora, está nas mãos de Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).