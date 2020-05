Governo critica imprensa e usa frase semelhante a slogan nazista em rede social

Slogan %u201CArbeit macht frei%u201D, ou %u201Co trabalho liberta%u201D é exibido na entrada do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia (foto: Arquivo/EBC)



Secom) da Presidência da República publicou um vídeo no Twitter em que utiliza uma frase semelhante a um slogan nazista, utilizado pela Alemanha na entrada de campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros. Mas o @govbr, por determinação de seu chefe, seguirá trabalhando para SALVAR VIDAS e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros. O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil.

"O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil", construção utilizada pela Secom, se assemelha ao lema do nazismo "Arbeit macht frei", ou "O trabalho liberta", em tradução livre.





No restante do texto, a Secom exalta “seu chefe” Bolsonaro e critica o trabalho dos profissionais de comunicação. “Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros. Mas o governo, por determinação de seu chefe, seguirá trabalhando para salvar vidas e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros”.





Fabio Wajngarten se manifestou. Também pelo Twitter, ele alegou que “toda medida do governo é deformada para se encaixar em narrativas” e que “se utilizam de analfabetismo funcional para interpretar errado um texto”.

É impressionante: toda medida do governo é deformada para se encaixar em narrativas. Na campanha, faziam suásticas fakes; agora, se utilizam de analfabetismo funcional para interpretar errado um texto e associar o governo ao nazismo, sendo que eu, chefe da Secom, sou judeu!

Acusar injustamente de nazifascismo tira o peso do termo. Se todos são nazifascistas, ninguém é, o que muito interessa aos criminosos, que passam a ser vistos como pessoas comuns.É a isso que se prestam alguns políticos e veículos da mídia na busca por holofotes a qualquer preço!

Neste domingo, o Brasil chegou a 11.123 mortes – confirmadas – causadas pela COVID-19. O país registra 162.699 ocorrências da doença, com uma taxa de letalidade de 6,8%, segundo dados do Ministério da Saúde. Após uma série de críticas, o chefe da Secom, Fabio Wajngarten se manifestou. Também pelo Twitter, ele alegou que "toda medida do governo é deformada para se encaixar em narrativas" e que "se utilizam de analfabetismo funcional para interpretar errado um texto".

Outra polêmica

Em janeiro, o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, fez um discurso, semelhante ao de Joseph Goebbels, ministro da da Propaganda da Alemanha Nazista de Adolf Hitler. Antissemita radical Goebbels foi um dos idealizadores do nazismo.









Depois da grande repercussão negativa, Alvim foi exonerado por Bolsonaro. Na época, o ex-secretário afirmou que se tratava de uma “coincidência retórica” entre os discursos. Entretanto, em entrevista ao Estado de São Paulo, Alvim afirmou que defende uma cultura com viés “nacionalista, conservador no campo das artes”, além da “busca por um ideal clássico”.