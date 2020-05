Bolsonaristas falam em invadir STF e Congresso com apoio de militares

Marcelo Stachin e Paulo Felipe no vídeo da convocação que circula pelas redes sociais (foto: Reprodução/Facebook Paulo Felipe) República, Jair Bolsonaro (sem partido), divulgaram um vídeo no qual convocam uma invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional nesta sexta-feira. Segundo o site Congresso em Foco, o grupo que organiza a convocação é o mesmo que levantou um acampamento próximo à Praça dos Três Poderes. Apoiadores do presidente da(sem partido), divulgaram um vídeo no qual convocam uma invasão ao) e aonesta sexta-feira. Segundo o site Congresso em Foco, o grupo que organiza a convocação é o mesmo que levantou um acampamento próximo à









"Nós temos um comboio organizado para chegar a Brasília até o final desta semana, no dia 8 de maio de 2020. Pelo menos com 300 caminhões, muitos militares da reserva, muitos civis, homens e mulheres, talvez até crianças, para virem para cá para Brasília, para nós darmos cabo dessa patifaria que está estabelecida no nosso país há 35 anos, por aquela casa maldita ali, Supremo Tribunal Federal, com 11 gângster, que têm destruído a nossa nação. São aliados com o Foro de São Paulo e o narcotráfico internacional", diz Paulo em vídeos publicados no Facebook.





Um outro manifestante presente nos vídeos é Marcelo Stachin. Segundo o Congresso em Foco, ele tem participado de campanhas pela criação do partido Aliança Pelo Brasil, legenda que Bolsonaro tenta fundar desde que deixou o PSL, em novembro de 2019. Ainda de acordo com o Congresso em Foco, Stachin teve um carro plotado com a identidade do novo partido e com as fotos de Bolsonaro e Hamilton Mourão, vice-presidente da República.

Um dos ministros do STF, Celso de Mello reconheceu como legítima a carreata contra a Suprema Corte nesta sexta. A decisão, após o pedido de proibição do ato, foi baseada no "direito de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento".